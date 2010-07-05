İsrail: Özür dilemeyeceğiz!

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Yardım gemisine İsrail saldırısı

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Gazze'ye yardım götüren gemilere baskından sonra özür bekleyen Türkiye'nin talebini karşılamayacaklarını söyledi.Baltık ülkesi Letonya ziyaretinde gazetecilere açıklama yapan Lieberman, "Türkiye'den özür dilemeye niyetleri olmadığını" belirtti.İsrail Dışişleri Bakanı, özür dilemenin "gerçeklere aykırı" olduğunu düşündüklerini söyledi.Lieberman'ın açıklamasından önce İsrail'e mesaj gönderen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'den özür gelmediği veya yaşanan saldırının uluslararası oluşturulacak uluslararası komisyon tarafından soruşturulmadığı takdirde ilişkilerin kesileceği mesajnı vermişti.Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda 9 Türk öldürülürken, gemilere el konulmuştu.Öldürülen Türklerin cesetleri, Türkiye'de yapılacak otopsi sonuçlarında net veriler elde edilmemesi için İsrail'de yıkanmış, barut izlerinin temizlenmesi nedeniyle Türkiye'de gerçekleştirilen otopsiler sırasında da net veriler elde edilememişti.Saldırının ardından Türkiye, İsrail'den özür dilenmesini, hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödemesini, saldırının uluslararası bir komisyon tarafından soruşturulmasını ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması istemiş, bu şartların gerçekleşmesi halinde İsrail'le ilişikilerin rayına girebileceğini belirtmişti.