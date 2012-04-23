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Dünya

İsrail ordusu İran için hazır!

İsrailli general, prensip olarak harekete geçmeye ve emir gelmesi halinde İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazır olduklarını söyledi

23 Nisan 2012 02:20

İsrail Genelkurmay Başkanı General Benny Gantz, emir verilmesi halinde İran'ı vurmaya hazır olduklarını söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Benny, "Askerlere düşman ülkelerdeki gizli operasyonlara hız kazandırmaları emri verdim... Dünyada, bir şeyin olmadığı bir zaman noktası neredeyse bulunmayacak. Tüm bu özel operasyonlara hız veriyorum..."dedi.
 
General Gantz, 2012'nin İran'ın nükleer silah programının durdurulması çabaları açısından kritik bir yıl olacağını da kaydetti.
 
İsrail, nükleer bir İran'ın varlığını tehdit olarak görüyor ve bombayı edinmeden İran'ı vurabileceği yönündeki iddiaları reddetmiyor. ABD ise askeri seçeneğe başvurmadan önce uygulanmakta olan uluslararası yaptırımlara şans verilmesini istiyor.

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