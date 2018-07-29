İsrail ordusu Gazze yolundaki 'Özgürlük Filosu'nu durdurdu

Gazze'ye yardım ulaştırmak için Norveç'ten 15 Mayıs'ta yola çıkan ve Avrupa'da 15'i aşkın limanı ziyaret eden "Gazze Özgürlük Filosu" limana 49 mil kala İsrail ordusu tarafından durduruldu. Gemideki aktivistler, her an bir saldırıyla karşılaşabileceklerini söyledi.

Gazze Özgürlük Filosu, Gazze meselesiyle ilgili farkındalık, bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturmayı hedefliyor. Filo katılımcıları Twitter ve resmi sayfalarından yaptıkları açıklamada İsrail ordusunun Gazze limanına 49 mil mesafede kendileriyle irtibat kurduklarını aktardı. İsrail askerlerinin gemideki insan hakları aktivistlerine daha fazla ilerlememe uyarısı yaptığı ve gerekirse güç kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledikleri öğrenildi.

Savaş gemileri filonun yakınlarında

Öte yandan İsrail ordusuna ait savaş gemileririnin filo yakınlarında dolaştığı ve her an kendilerine bir saldırı yapılabileceğini belirten filodaki aktivistler, geminin dış dünyayla bağlantısının kesilebileceğini söyledi.

Özgürlük Filosu için uluslararası koruma istendi

Gazze'de Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Ulusal Hareketi, "Özgürlük Filosu"na katılan aktivistlere uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu.

Hareket Sözcüsü Ethem Ebu Selime, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "İşgal güçlerini, Gazze ablukasını kırmak için İsveç ve Norveç'ten yola çıkan Özgürlük Filosu'na engel olmaması konusunda uyarıyoruz" diyerek "15 ülkeden 36 aktivistin olduğu filoyu karşılamaya hazırız" ifadesini kullandı.

İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan filodaki aktivistler, uğradıkları limanlarda Gazze'ye yönelik ablukayı dünyaya anlattı.

Mavi Marmara vurulmuştu

Gazze ablukasını kırmak için 8 yıl önce yola çıkan ve 500'den fazla kişiyi taşıyan Mavi Marmara gemisi İsrail ordusunun saldırısına uğramıştı.

İsrail'in uluslararası karasularda 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırıda silahsız 10 insani yardım aktivisti hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.