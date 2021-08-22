İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarında bir İsrail askeri ve 41 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze-İsrail sınırında toplanan yüzlerce Filistinlinin düzenlediği gösterilerin ardından bölgede tansiyon yükseldi. İsrail ordusu, Gazze sınırına takviye birlikler gönderdiğini açıklarken, Filistinli direniş gruplarının da alarm durumuna geçtiği öğrenildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın dün sınırdaki gösteriler esnasında bir İsrail askerinin vurulmasına karşılık vereceklerini açıklamasından birkaç saat sonra İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi.

Filistin medyasına göre ise vurulan yerlerin arasında Gazze'nin orta bölgelerindeki Nuseyrat bölgesi ile sahil bölgesindeki Şati Mülteci Kampı'nın olduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Gazze sınırındaki gösterilerde İsrail tarafına açılan ateşte sınır polisine bağlı bir askerinin yaralanmasına karşılık olarak Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 4 hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nin üzerinde yaklaşık iki saattir aralıksız uçan İsrail insansız hava araçlarının sesi bölgenin tamamında duyulmaya devam ediyor.