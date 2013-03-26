İsrail 'on milyonlarca dolar' tazminat ödeyecek

Ankara ile Tel Aviv arasında dün akşam Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’yla İsrail Adalet Bakanı Tzipi Livni arasındaki telefon görüşmesiyle başlayan üst düzey diplomatik temaslarda İsrail’in Mavi Marmara’da hayatını kaybeden dokuz Türk’ün ailelerine ödeyeceği tazminat sürecini belirlemek üzere bir komisyon kurulmasına karar verilmişti.

Bir yıl kadar önce taraflar tazminatın Türk hükümeti tarafından kurulacak özel bir insani fon üzerinden ödenmesine böylece İsrail ile kurbanların aileleri arasında doğrudan temas kurulması ihtiyacının ortadan kaldırılmasına karar vermişti.

Haaretz gazetesinin deneyimli isimlerinden Zvi Bar’el’e konuşan Türkiye’den bir kaynak, İsrail’in ödeyeceği toplam meblağın ne kadar olduğunun belirlenmediğini ancak “on milyonlarca dolar” olacağını söyledi.

Kaynaklar ayrıca kapsamını Türkiye’nin belirleyeceği tazminat ödemelerinin “taraflar arasındaki arabuluculuk girişimleri bağlamında en basit madde olduğunu ancak İsrail’in, İsrailli subaylar hakkındaki suçlamaların ve davaların geri çekilmesini talep etmesiyle durumun daha karmaşın bir hal alabileceğini” belirtti.

Aynı kişi, “Türkiye İsraillilere karşı dava açmama seçeneğini tercih edebilir ancak daha önce özel kişilerce açılmış davaları iptal etmek mümkün değil. Yapılacak tek şey aileleri iddialarını geri çekmeye ikna etmek ancak onları da buna zorlayacak bir şey yok” diye konuştu.

'Gazze'ye gitme' baskısı

Gazeteye konuşan diplomatik bir kaynak Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ilişkilerin yumuşamaya başladığı bir dönemde Gazze’yi ziyaret etmemesi için ABD’den baskı gördüğünü de öne sürdü.

Kaynak, “Türkiye Erdoğan’ın Gazze ve Batı Şeria ziyaretinden önce muhtemelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından İsrail’e yapılacak üst düzey bir ziyaret seçeneğini de değerlendiriyor. Eğer tazminat anlaşması sorun olmadan ödenirse Türkiye de İsrail’den üst düzey yetkilileri Ankara’ya davet edecek” dedi.