İsrail, Omicron varyantı nedeniyle sınırlarını 10 gün daha kapalı tutacak

İsrail, Koronavirüs’ün Omicron varyantı karşısında sınırlarının 10 gün daha kapalı kalmasına karar verdi.

AP’nin aktardığına göre, Omicron varyantı karşısında sınırlarını tüm yabancı turistlere kapatan İsrail, bu yasağın 10 gün daha sürmesine karar verdi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamanın 22 Aralık’a kadar süreceği belirtildi.

Kısıtlamalar çerçevesinde, ülkeye giden tüm İsrail vatandaşlarının negatif PCR testi alana kadar kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Yüksek riskli ülkelerden gelenler, devletin ayarladığı karantina tesislerinde kalıyor.

İsrail’de şu ana kadar 22 Omicron varyantı tespit edildi.