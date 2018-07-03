İsrail, ölen Filistinlilerin ve tutukluların ailelerine verilen parayı Filistin'in bütçesinden kesecek

İsrail parlamentosu şiddet eylemlerinde ölen ya da tutuklu olan Filistinlilerin ailelerine Filistin Yönetimi'nce yapılan para yardımlarının önüne geçmek için bir yasa çıkardı. Yasaya göre İsrail, yardımla eşit miktardaki meblağı gümrük vergilerinden kazanılan ve Filistin Yönetimi'ne aktarılan paradan kesebilecek.

İsrail hükümeti, Filistin pazarına gitmek üzere İsrail limanlarından geçen mallara koyduğu gümrük vergileri ile her ay yaklaşık 127 milyon dolar topluyor ve bu parayı Filistin Yönetimi'ne aktarıyor.

Pazartesi akşamı kabul edilen kanun ise İsrail hükümetine, Ramallah yönetimince Filistinli tutuklular ve ailelerine ödenen meblağın, gümrük vergilerinden kazanılan ve Filistin Yönetimi'ne aktarılan paradan kesilmesi hakkını vermiş oldu.

Kanun tasarısında Filistin Yönetimi'nin yılda yaklaşık 330 milyon doları Filistinli tutuklular ve ailelerine verdiği ve bu meblağın Filistin Yönetimi'nin bütçesinin yüzde 7'sini oluşturduğu belirtildi.

Filsitin Yönetiminin 2018 yılı bütçesi 5 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, söz konusu tasarı parlamentonun ikinci ve üçüncü oylamalarında 87 milletvekilinden 'kabul', 15'inden 'ret' oyu alarak yasalaştı.

Yeni yasanın kabul edilmesinden sonra konuşan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman " (Filistin Devlet Başkanı) Mahmud Abbas tarafından teröristlere ve katillere ödenen her şekel (İsrail para birimi) Filistin Yönetimi'nin bütçesinden otomatik olarak kesilecek. Terörle etkili bir şekilde mücadele, teröristlerin, onların ailelerinin ve Mahmud Abbas'ın cebinden geçiyor" ifadelerini kullandı.

İsrailli milletvekilleri tasarıyı ilk olrak şubatta destekledikleri zaman Filistin hükümeti tasarıyı 'hırsızlık ve korsanlık' olarak nitelemiş ve uygulamanın uluslararası hukukun ihlali olduğunu savunmuştu.

İsrail ise güvenlik ihlalleri nedeniyle hapisteki Filistinlilerin ya da şiddet eylemleri sırasında İsrail güvenlik güçlerince öldürülen Filistinlilerin ailelerine yapılan ödemelerin bölgede yeni şiddet olaylarına yol açtığını iddia ediyor.

Filsitin Yönetimi'nin ailelere yaptığı yardım, ana ekonomik katkıyı yapan kişinin kaybı nedeniyle aileler için önemli bir destek sağlıyor. İsrail geçmişte de Fiilsitin Yönetimi'ne yapılan ödemeleri durdurmuştu.