İsrail, Naksa gününde Golan'da ateş açtı

T24

1967 SINIRLARI





İsrail ordu sözcüsü, askerlerin Suriye sınırından Golan'a yaklaşan protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtıklarını bildirdi.Bölgedeki BBC muhabiri, sınırı aşmaya çalışan onlarca kişi gördüğünü ve İsrail askerlerinin ateş açtığını anlattı.Suriye devlet televizyonu, 22 kişinin öldüğünü 325 kişinin de yaralandığını duyurdu.İsrail, geçen ay 12'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan benzer bir gösterinin ardından, bu tür protestoları engelleyeceği uyarısında bulunmuştu. İsrail ordusu ve polisi, "Naksa günü" için dünden bu yana güvenlik önlemlerini artırmıştı.1967'deki altı gün savaşlarında İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü Ürdün'den, Golan Tepeleri'ni Suriye'den ve Gazze Şeridi'ni de Mısır'dan almıştı. İsrail, Gazze Şeridi'nden 2005'te çekildi.ABD Başkanı Barack Obama, Mayıs ayı ortalarında Orta Doğu politikalarını açıkladığı konuşmasında, 'yaşayabilir bir Filistin ve güvenli bir İsrail' için 1967 öncesi sınırların temel alınması gerektiğini söylemişti.Başkan Obama, güvenli ve kabul edilmiş sınırların önemine vurgu yaparak üzerinde ortaklaşa anlaşılmış toprak takasının gerekebileceğini ifade etmişti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise 1967 sınır hattının savunulamayacağı yorumunu yapmıştı. Netanyahu, bu sınırlara dönülmesinin Yahudi yerleşimlerini İsrail'in sınırları dışında bırakacağını söylemişti.Batı Şeria'da ortalama 300 bin Yahudi yerleşimcinin yaşadığı tahmin ediliyor.