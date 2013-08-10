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Dünya

İsrail Mısır'ı vurdu, 5 kişi öldü

Mısırlı yetkililer, İsrail insansız araçlarınca Sina Yarımadası'na düzenlenen saldırıda 5 kişinin öldürüldüğünü belirtti

10 Ağustos 2013 11:35

İsrail'in Mısır'ın Sina Yarımadası'na yönelik düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısırlı yetkililer, İsrail insansız araçlarınca Sina Yarımadası'na düzenlenen saldırıda 5 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Ölenlerin "cihatçı İslamcı" gruplara mensup militanlar olduğunu bildiren yetkililer, saldırıda gruba ait bir füze rampasının da vurulduğunu açıkladı.

Son 3 günde Sina'da bulunan El-Ariş ve Refah kentleri yakınlarında Mısır ordusu ile İsrail Hava Kuvvetlerinin düzenlediği ortak saldırılarda 33 militanın öldürülürken silahlı gruplarla Mısır ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise 16 Mısır askeri hayatını kaybetti

Mısır ordusu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevinden uzaklaştırıldığı 3 Temmuz'dan bu yana Sina Yarımadası'nda helikopter destekli operasyonlar yürütüyor.

Sina bölgesindeki militanların 70 kilometre menzilli füzelere sahip olduğu ve İsrail'in Eilat Havalimanı'na saldırabileceğini iddia eden İsrail yönetimi, dün akşam Eilat Havaalanı'nı, güvenlik gerekçesiyle 2 saat süre ile kapatmıştı.

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