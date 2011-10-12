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Dünya

İsrail Mısır'dan özür diledi TEL AVİV (A.A)

12 Ekim 2011 09:01

-İsrail Mısır'dan özür diledi TEL AVİV (A.A) - 12.10.2011 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, iki ay önce Mısırlı beş polisin İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülmesinin ardından Mısır'dan özür diledi.  İsrail güvenlik güçleri, Ağustos ayında sınır bölgesinde 8 İsrailli'yi öldüren saldırganlara ateş açmış, çıkan çatışmada 5 Mısırlı polis yaşamını yitirmişti.  Barak, yaptığı açıklamada, "Görevlerini yerine getirirken İsrail güvenlik güçleri tarafından açılan ateşte yaşamlarını yitiren Mısırlı güvenlik güçleri için Mısır'dan özür dilemeye karar verdiğini" belirtti.   Mısırlı güvenlik güçlerinin öldürülmesi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilmesine yol açmış ve Mısır, İsrail'den özür dilemesini istemişti. 

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