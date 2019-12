-İSRAİL, MISIR SINIRINDA GÜVENLİK DUVARI ÖRÜYOR TEL AVİV (A.A) - 22.11.2010 - İsrail, Mısır sınırı boyunca güvenlik amaçlı duvar örme çalışmalarına bugün başlıyor. Yaklaşık 1,35 milyar İsrail Şekeline (yaklaşık 386 milyon dolara) mal olacağı bildirilen duvar projesi, Mısır sınırından İsrail'e kaçak girişleri önlemeyi amaçlıyor. İsrail Savunma Bakanlığı, onlarca buldozerin bugün sınır boyunca çeşitli noktalarda olacağını ve inşaat çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Hükümet, yıl başında 250 kilometrelik Mısır sınırında duvar inşa edilmesi projesini onaylamıştı. Yaklaşık bir yıl sürmesi beklenen proje kapsamında bir kısmı duvarla kapatılacak olan sınır, elektronik sensörlerle ve gelişmiş izleme teknikleriyle donatılacak. İsrail-Mısır sınırının kaçak işçilerin, göçmenlerin, uyuşturucu kaçakçılarının en önemli geçiş noktalarından biri haline geldiği belirtiliyor. İsrail'e kaçak girmek isteyenler ile Mısır güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalar da meydana geliyor. Merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Right Watch), 2007 yılından bu yana en az 85 göçmenin Mısır güvenlik güçlerince öldürüldüğünü bildirmişti. Kaçakların çoğunun Eritre, Sudan ve Etiyopya'dan geldikleri belirtiliyor. İsrail'e çalışma veya sığınma amaçlı gelenlerin sayısında son bir yılda hızlı bir artış kaydedildi. İsrail Nüfus ve Göçmen İdaresince geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir raporda, her hafta İsrail-Mısır sınırından 700 dolayında kaçak göçmenin girdiği ifade ediliyor.