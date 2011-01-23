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Dünya

İsrail Mavi Marmara'yla ilgili raporunu açıklayacak

İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskınla ilgili olarak "Turkel Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun bugün açıklanması bekleniyor.

23 Ocak 2011 02:00

T24 - İsrail'in geçen Mayıs'ta Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskınla ilgili olarak "Turkel Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun bugün açıklanması bekleniyor.

İsrail medyasına göre, raporda donanmanın suçsuz olduğu ve askerlerin gemiye çıkarken saldırıya uğradıkları için meşru müdafada bulundukları savunuluyor.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir raporda İsrail ordusunun "kabul edilemeyecek düzeyde bir gaddarlık sergilediği" belirtilmişti.

Komisyonun ayrıca İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın da meşru olduğu yönünde görüş bildirmesi bekleniyor.

600 kadar aktivisti taşıyan yardım gemileri, İsrail'in ablukasını kırmaya çalışırken, donanmanın müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Gemidekiler, komandoların acımasızca saldırısına uğradıklarını söylerken, İsrail, askerlerin kendilerini savunduklarını öne sürdü ve baskınla ilgili bir komisyon oluşturdu.

Eski Yüksek Mahkeme yargıçlarından Yaakov Turkel başkanlığındaki komisyon bu rapor için yedi aydır çalışıyor.

Mavi Marmara baskınından iki hafta sonra İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu tarafından oluşturulan komisyonda üyeler 85 yaş ve üzerindeki kişilerden oluşuyor.

Komisyonun 93 yaşındaki üyesi Prof. Şabtay Rosen Eylül'de ölmüştü.

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