İsrail: Mavi Marmara baskı ve Gazze ablukası yasal

T24 - İsrail'in, 2010'da yaşanan Mavi Marmara baskınını soruşturması için oluşturduğu Turkel Komitesi, hem baskının hem de Gazze'ye denizden uygulanan ablukanın uluslararası kurallara göre yasal olduğu sonucuna vardı.



Bugün yayımlanan raporun ilk kısmında, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı deniz ablukasının ve bu ablukanın uygulanması için gösterdiği çabaların meşru temele dayanıp dayanmadığı ele alındı.



Rapor aynı zamanda, Gazze Özgürlük Filosu’nun organizatörleri ve yolcularının kimlik ve amaçları da analiz edildi.



Rapor, komitenin iki yabancı gözlemcisi, Kanada’dan Tuğgeneral Ken Watkin ve Kuzey İrlanda’dan Lord David Trimble tarafından da imzalandı.



Raporun birkaç ay sonra yayımlanacak ikinci kısmında, İsrail’in uluslararası yasaların ihlal edilip edilmediği inceleyen mekanizmaları ve baskın öncesinde İsrail hükümetinin karar verme süreci değerlendirilecek.



İsrail hükümetinin oluşturduğu iç soruşturma komitesinin, Mayıs 2010’da Gazze Özgürlük Filosu’na İsrailli komandolarınca yapılan baskınla ilgili hazırladığı 300 sayfalık araştırma raporunun İngilizce kopyası, baskını inceleyen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin bilirkişi heyetine de gönderilecek.



BM’in oluşturduğu ve Yeni Zelanda Başbakanı Geoffrey Palmer’in başını çektiği heyette, İsrail ve Türkiye’den temsilciler yer alıyor.



BM’nin kararı bu rapora bağlı

Gazze filosuna yapılan baskın hakkında kendi hazırladığı raporu BM’ye sunan Türkiye, dokuz Türk’ün öldürüldüğü baskından tamamen İsrail’i sorumlu tutmuştu. İsrail ise askerlerinin ateş açmadan önce gemideki aktivistlerin saldırısına uğradığını ve meşru müdafaa kapsamında silahlarına başvurduklarını belirtmişti.



BM heyeti, herhangi bir karara varmadan önce Turkel Komitesi’nin raporunun açıklanmasını bekliyordu.



İsrail, Turkel Komitesi’nin sunacağı bulgular üzerinde uluslararası bir halkla ilişkiler kampanyası başlatmayı planlıyor. İsrail’de Başbakanlık tarafından yürütülecek kampanyanın, Dışişleri Bakanlığı’nda süren grevden nasıl etkileneceği ise henüz bilinmiyor.



Ordu da suçsuz bulmuştu

Turkel Komitesi’nin oluşturulmasından kısa bir süre önce, İsrail ordusu, Ulusal Güvelik Konseyi Eski Başkanı Giora Eiland başkanlığında bir komisyon oluşturmuştu. Komisyon, Temmuz ayında araştırma raporunu açıklamış ve baskının ‘kaçınılmaz olduğunu’ belirtmişti.



Baskında yer alan İsrail askerleri suçsuz bulunurken, en önemli kusurun, ordu ile istihbarat birimleri arasındaki işbirliğinin yetersiz kalmış olduğu ifade edilmişti.