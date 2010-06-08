İsrail Madrid'deki "Gay Pride"dan atıldı

T24

Madrid'de 30 Haziran-4 Temmuz arasında yapılacak "Eşcinsel Olmanın Gururu" (Gay Pride) etkinliklerine katılacağı açıklanan İsrail, insani yardım filosuna yapılan saldırıdan dolayı program dışı bırakıldı.İspanya Gay, Lezbiyen, Transseksüel ve Biseksüel Federasyonu (LGTB) Başkanı Antonio Poveda, 3 Temmuzda Madrid sokaklarındaki korteje katılacak 35 TIR arasından İsrail'e ait olanının çıkarıldığını duyurdu."Gay Pride"a Tel Aviv Belediyesi adına katılması öngörülen İsrail'e, Madrid'deki Büyükelçiliği de destek vermişti.İsrail askerlerinin insani yardım gemilerine yaptığı saldırının "Tel Aviv Belediyesi tarafından kınanmamasından" dolayı kortejden çıkarıldığı belirtilirken, LGTB yekilileri "saldırıyı kınayan, insan haklarını savunan herhangi bir İsrailli grubun başvurması halinde Gay Pride'a alınabileceğini" açıkladı.