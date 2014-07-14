İsrail, Lübnan ve Suriye'yi vurdu; Filistin'de ölü sayısı 172'ye yükseldi!

İsrail'in Gazze Şeridi'ye yönelik operasyonu 7. gününde. İsrail saldırılarında şu ana kadar 172 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail, Gazze'nin ardından bugün Lübnan ve Suriye'de de bazı hedefleri vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye ve Lübnan'daki bazı hedeflerin vurulduğu belirtildi. Açıklamada, Lübnan'ın güneyinden ve Suriye'den İsrail'e füze saldırıları düzenlendiği ifade edildi.

İsrail, bu saldırılara karşılık vererek Suriye ve Lübnan'daki bazı hedefleri bombaladı.

Suriye'den Golan tepelerine füze fırlatıldı. Füze boş araziye düştü. Buna karşılık veren İsrail, Suriye ordusuna ait mevzi ve cephanelere saldırı düzenledi.

İsrail gazetesi Haaretz, Tel Aviv'in saldırılardan Suriye rejimini sorumlu tutuğu belirtildi.

İsrail İHA düşürdü

İsrail ordusu, ülkenin güneyinde kime ait olduğu bilinmeyen bir İnsansız Hava Aracını da (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açılamada, "Aşdot kıyılarında fark edilen bir İHA, İsrail Hava kuvvetleri tarafından düşürüldü" denildi.

İsrail, 2012 yılında da bir insansız hava aracını Hayfa kıyılarında tespit ederek düşürmüş ve söz konusu aracın İran destekli, Hizbullah'a ait olduğunu iddia etmişti.

Ölü sayısı 172'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise şu ana kadar 172 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda bin 267 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırılarında ölen ve yaralananlar Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.