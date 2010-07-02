İsrail komisyonunun yaş ortalaması 84.5, başkan 93 yaşında

T24 - İsrail’in Mavi Marmara baskınını soruşturmak üzere kurduğu komisyon, üyelerin yaşlı olması nedeniyle ABD yönetiminde hayal kırıklığı yarattı.



Yaş ortalaması 84.5 olan komisyonun üyelerinden 93 yaşındaki Şabtay Rosen’in pijamalı ve yanında Filipinli bakıcısıyla görüldüğü bir fotoğraf İsrailli Maariv gazetesinde yayımlandı.



Fotoğrafın yayımlanmasının ardından yine aynı gazeteye konuşan ABD yönetiminden bir yetkili, “Sabah kalktığımızda pijamalarıyla, hele hele Filipinli bir bakıcıyla görüntülenmek gibi korkunç bir durumdan kaçınması gerektiğinden haberi olmayan komisyon üyesi Şabtay Rosen’in resimleriyle karşılaştık” dedi. “Güven oluşturmanın yolunun bu olmadığını” kaydeden yetkili, “Tongaya düşürüldüğümüzü sanıyoruz ve canımız hayli sıkkın. Üyelerinin dikkatle seçilmesi konusunda anlaştığımız halde bir de baktık, bir ihtiyarlar komisyonu oluşturulmuş” diye konuştu.





Bakıcıya baskın



Rosen’in fotoğrafının, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun komisyona daha geniş yetki tanıma kararında etkili olduğu da iddia edildi. İsrail basınında komisyonun güvenilirliğinin sorgulanması, üstüne bir de söz konusu fotoğrafın ortaya çıkması üzerine Netanyahu’nun komisyon başkanı Yaakov Turkel’in elini güçlendirmek amacıyla yetki artırımı talebini kabul ettiği belirtildi.



Fotoğraf, ABD yönetiminin yanı sıra İsrailli göçmenlik bürosu yetkililerini de harekete geçirdi.



Rosen’in evine baskın düzenleyen yetkililer, Filipinli iki bakıcının yasal evrakları olup olmadığını kontrol etti. Bakıcıların yasal olarak çalıştırıldığı belirlendi.





Gözlemciler tarafsız mı?



İkisi yabancı gözlemci olmak üzere beş kişiden oluşan komisyonun Rosen dışındaki İsrailli üyeleri Yaakov Turkel 75, Amos Horev 86 yaşında. İrlandalı Nobel Barış Ödülü sahibi David Trimble (65) ile eski Kanadalı eski askeri savcı General Ken Watkin (55) ise komisyonda gözlemci olarak görev yapıyor. “İsrail Dostları” isimli bir kuruluşa üye olan David Trimbel’ın tarafsızlığı da sorgulanıyor.





