'İsrail kimyasal silah tesisini vurdu'

ABD’li yetkililer, İsrail’in Suriye’ye hava operasyonu düzenlediğini öne sürdü. Adı açıklanmayan iki kaynaktan alınan bilgiye göre, İsrail’in ‘Perşembe-Cuma’ aralığında operasyon düzenlediği ancak İsrail savaş uçaklarının Suriye hava sahasına girmediği belirtildi. İddiaya göre, İsrail bir kimyasal silah tesisini vurdu.

CNN’in haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen iki ABD’li yetkili, vurulan hedefin kimyasal silah tesisi olmayabileceğini de ifade etti, öte yandan CBS News, vurulan binanın bir depo olabileceğini belirtti.

ABD veya İsrail’den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, Suriye’nin Birleşmiş milletler (BM) büyükelçisi Beşar Cefari, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Şu an bir saldırı düzenlendiğinden haberim yok” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray, ilk olarak CNN’de beliren iddianın İsrail hükümeti tarafından yanıtlanması gerektiğini belirtirken, Pentagon açıklama yapmayı reddetti.

'İsrail uçakları Lübnan üzerinde'

İsrail ordusu sözcülerinden biri ise ‘bu tür haberler hakkında açıklamada bulunmadıklarını’ söyledi.

İsrail’in Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Bu tür haberler hakkında yorumda bulunamayız. Ancak İsrail’in Suriye’ye kimyasal silah transferi yapılmasının önüne geçmek konusunda kararlı olduğunu veya bu silahların dengeleri değiştirebilecek Hizbullah gibi örgütlerin eline geçmesine karşı koyacağını açıkça ifade edebiliriz” denildi.

CNN, Suriye’ye düzenlenen operasyon esnasında ABD’nin Lübnan üzerinde uçan İsrail savaş uçaklarına dair bilgi topladığını da öne sürdü.

İsrail, Ocak ayında Suriye’ye gitmekte olan bir konvoyu vurmuş, konvoyda Hizbullah militanlarına ulaştırılmak istenen silahlar olduğu öne sürülmüştü.