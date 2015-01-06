İsrail karşıtlığı nedeniyle hibe gemilerin gönderilmesine ABD Kongresi'nden veto

ABD Kongresi, üç savaş gemisinin hibe, bir geminin de düşük fiyatla satılması yoluyla Türkiye'ye transferini öngören tasarıyı reddetti.



Karara gerekçe olarak, Türkiye’nin İsrail’e karşı giderek artan düşmanca tutumu ve Kıbrıs yakınlarında doğalgaz araması yapan ABD şirketlerine karşı takınılan tavır öne sürüldü.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Aralık ayının son gününde Kongre ’de onaylanan tasarıya göre Meksika ve Tayvan’a 6 deniz fırkateyni verilmesine onay verildi.



Kongre Üyesi Eliot Engel, Türkiye’ye güçlü savaş gemileri göndermeyerek, komşuları ile daha az kavgacı bir tutuma teşvik edebileceğini ifade etti.



'Deniz Transferi Yasası'na göre Türkiye, ABD’den 2012’de iki ‘Oliver Hazard Perry’ sınıfı güdümlü füze fırkateyni almıştı.