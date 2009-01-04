İsrail kara harekatı başlattı

Olmert: Amaç, Hamas’ı devirmek

'Harekât uzun sürecek'

İlk kurban yine bir çocuk

Bush, Hamas’ı sorumlu tuttu

Hamas: Gazze, İsrail ordusuna mezar olacak

İsrail’in Gazze’ye yönelik 8 günlük yoğun hava saldırılarının ardından dün akşam kara harekâtı başlattığı bildirildi. Tank, zırhlı araç, helikopter ve topçu ateşinin desteğinde kuzeyden Gazze’ye dört ayrı koldan girmeye başlayan 20 bin kadar İsrail askerinin hedefinin, “ülkenin güneyine yönelen roket saldırılarını etkisiz hale getirmek ve Hamas’ın alt yapısını imha etmek” olduğu belirtildi.Gazze’deki yerel radyolar, dün akşam karanlığın çökmesiyle İsrailli askerlerin dört noktadan bölgeye girdiğini, Filistinli militanlarla çatışmaların da başladığını duyurdular. Verilen bilgiye göre, İsrail askerleri, yoğun tank ateşi ve F-16 uçaklarının desteğinde Gazze’nin kuzeyindeki Zeytun, Beyt Lahiya’nın doğusu, Cebaliye Mülteci Kampı’nın doğusu ile Gazze kentinin İsrail’le sınırdaş olan Secaiye Mahallesi’nin karşı kesimindeki Karni Geçişi tarafından giriş yaptı. Gazze topraklarına giren İsrail tanklarının kuzeydeki Hamas mevzilerine ateş açtığı ve Hamas militanlarıyla İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı, ilk saatlerde 30 militanın hayatını kaybettiği bildirildi.İsrail’in Kanal 10 Televizyonu, ordunun, Gazze şeridi’nin kuzeyinde yaşayanları, “evlerini boşaltmaları” konusunda uyardığını duyurdu. Kanal 10, “kapalı” bir toplantıda İsrail Başbakanı Ehud Olmert’in,”Amacımız Hamas’ı iktidardan indirmektir” dediğini de iddia etti. Kara harekâtına start verildiği dakikalarda İsrail hükümetinin, 10 bin kadar yedek askerin daha silah altına alınması yolundaki kararı onayladığı açıklandı.İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak , “Dökme Kurşun” operasyonunun kara aşaması için uzun süre beklediklerini, bu harekâtın kolay ve kısa olmayacağını, söyledi.Gazze’ye giren İsrail tanklarının ateşinde bir Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Hastane kaynakları, tankların açtığı ateşte ölen Filistinli çocuğun dün akşamki kara harekâtının Filistin cephesinde verilen ilk kurban olduğunu aktardı.İsrail uçakları kara harekâtı öncesi Cebaliye’deki camiye akşam namazı sırasında düzenlediği saldırıda 16 Filistinlinin öldüğü, 60 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı. Saldırı sırasında camide 200’den fazla kişinin bulunduğu belirtildi. İsrail’in 8 günlük hava bombardımanı 77’si çocuk 457 kişinin ölümüne, 2350 kişinin de yaralanmasına neden oldu.Bu arada BM Güvenlik Konseyi acil toplantıya hazırlanırken, Genel Sekreter Ban Ki-moon, İsrail’den harekâtı derhal durdurmasını istedi. Toplantının, gazetemizin baskıya girdiği sıralarda Türkiye saatiyle gece yarısından sonra 02.00’da yapılması bekleniyordu. Toplantıda, Konseyin yeni geçici üyesi Türkiye’yi BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baki İlkin temsil edecek.ABD Başkanı George W. Bush, “Hamas’ın, İsrail’e saldırılarını durdurması ve gerçek bir ateşkesin sağlanması için Hamas’a baskı yapılması” çağrısında bulunduBush, Gazze’deki krize ilişkin yaptığı ilk açıklamada, mevcut krizin tüm sorumluluğunu Hamas’a yükleyerek, “kontrol mekanizmalarına uygun olmayan ve Hamas’ın Gazze Şeridi’nden İsrail’e füze atmayı sürdürmesini sağlayabilecek, tek taraflı bir ateşkesi” reddetti.ABD Başkanı, haftalık radyo konuşmasında, “İran ve Suriye’nin desteklediği, İsrail’in ortadan kalkması çağrısında bulunan Filistinli terör grubu Hamas, mevcut şiddetin kışkırtıcısıdır” dedi.Bush, “İsrail’e yönelik füze saldırılarına izin veren başka bir ateşkes kabul edilemez” dedi.İsrail ordusunun bu akşam saatlerinde kara harekatı başlatmasıyla ilgili olarak Hamas yöneticileri, Gazze Şeridi'nin İsrail ordusu için mezar olacağı taahhütünde bulundu.CNN International'ın canlı yayınına katılan Filistin Parlamentosu'ndan milletvekili Mustafa Barguti, İsrail'in bu saldırıyla ateşkesi engellediğini söyledi."Ben bunun bir saldırı olduğunu düşünmüyorum, bu Gazze'nin işgal edilmesi için ilk adım" diye konuşan Barguti, "Bütün Filistinliler, ateşkes için hazırdı ve uluslararası kamuoyu da bu yönde çalışmalarını sürdürüyordu. Şimdi İsrail bütün çabaları sona erdirdi. İsrail hükümeti bu savaşı istiyordu" diye konuştu.Yine CNN International'a konuşan Filistinli Baş Müzakereci Saib Erekat da saldırıların durdurulması için uluslararası kamuoyundan yardım istedi.Şiddetin çözüm olmadığını anlatan Erekat, "Bizim sorunlarımız, askeri şekilde çözülemez. İsrail bu sorunu askeri yolla çözeceğine inanıyorsa, bu yanlışı birçok kere yaptığını hatırlaması gerek" şeklinde konuştu.