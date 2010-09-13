-İSRAİL KAPTANDAN TANIKLIK İSTEDİ KUDÜS (A.A) - 13.09.2010 - İsrail donanmasının, 31 Mayısta Gazze'ye yardım götüren gemilerden Mavi Marmara'ya düzenlediği ve 9 Türk'ün ölümüne yol açan baskını soruşturmak üzere İsrail tarafından oluşturulan Turkel Komisyonu, geminin birinci kaptanı Mahmut Tural'ın tanıklık etmesini istedi. Bir komisyon sözcüsü Tural'ın ifadesi için Türk büyükelçiliğine 12 Eylülde bir mektup gönderildiğini belirtti. İsrailli askerlerin gemiye çıktığı anda dümende olan Mahmut Tural, katılması halinde soruşturmada tanıklık edecek ilk Türk olacak.