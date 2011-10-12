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Dünya

İsrail kabinesi anlaşmayı onayladı TEL AVİV (A.A)

12 Ekim 2011 11:15

-İsrail kabinesi anlaşmayı onayladı TEL AVİV (A.A) - 12.10.2011 - İsrail kabinesi, Hamas ile üzerinde Mısır'ın arabuluculuğuyla uzlaşılan tutuklu takasına ilişkin anlaşmayı dün gece yarısı sonrasına kadar devam eden toplantısında onayladı. İsrailli asker Gilad Şalit ve bin dolayında Filistinli tutuklunun salıverilmesini öngören anlaşmaya kabinenin 26 üyesi evet derken, Dışişleri Bakanı ve Yisrael Beiteniu (İsrail Evimiz) partisi lideri Avigdor Lieberman, aynı partiden Ulusal Altyapı Bakanı Uzi Landau ile Likudlu Başbakan Yardımcısı Moşe Ya'alon  karşı çıktı. Bakanlar Kurulu toplantısına katılan İsrail Genelkurmay Başkanı Beni Gantz ile iç güvenlik servisi Şin Bet ve Mossad başkanlarının da kabine üyelerine anlaşmayı onaylamaları telkininde bulundukları belirtildi.

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