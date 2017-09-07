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Dünya

İsrail jetleri, Suriye ordusu mevzilerini vurdu: 2 ölü

İsrail ordusundan konuyla ilgili açıklama yapılmadı

07 Eylül 2017 13:13

İsrail savaş uçaklarının, Hama'da Suriye'nin askeri mevzilerini vurması sonucu en az 2 askerin öldüğü ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, İsrail jetleri Lübnan hava sahasından fırlattığı birkaç füze ile Masyaf'taki Suriye ordusu mevzilerini hedef aldı.

Olayda en az 2 askerin hayatını kaybettiği ve maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken;  gazetesi Haaretz’in Suriyeli muhalif kaynaklara dayandırdığı haberindeyse, saldırıda Şam yönetimine ait bir kimyasal silah tesisinin hedef alındığı iddia edildi.

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