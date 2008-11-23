İsrail: İ.Ü. Rektörü büyükelçimizi kovdu

Rektör Mesut Parlak’ın makam odasına gelen korumalar yüzünden İsrail Büyükelçisi Levy ile görüşmesini iptal etmesi İsrail basınında geniş yer buldu



İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak’ın, İsrail Büyükelçisi Gaby Levy ile görüşmesine, Levy’in silahlı korumaları makam odasından ayrılmayı reddetmesi üzerine son vermesi, İsrail basınında yankılandı.



Haaretz gazetesi, “Üst düzey İsrailli diplomatlar, İstanbul Üniversitesi’nden kovuldu” derken olayın, üniversite kampüslerinde polis ve güvenlik personelinin en düşük düzeyde tutulması yolundaki “yazılmamış kurala”a İsrail diplomatlarının uymaması üzerine patlak verdiğini de yazdı.



Olayın, Türk ve Arap medyasında geniş yankı bulduğuna işaret eden Haaretz, rektör Parlak’ın, makam odasına izin almadan giren korumalara kızdığını anlattı. Haberde Parlak’ın odasının kapısını açarak korumalardan çıkmalarını istediğini kaydetti.



Rektörün “Türkiye’, bu tür küstah davranışların kabul gördüğü işgal altındaki toprak değil” dediğini yazan gazete, “Türkiye’deki İsrailli diplomatlara Shin Bet (İsrail güvenlik teşkilatı) koruması sağlanıyor ancak üniversite kampüslerinde polis ve güvenlik personelinin varlığının en az düzeyde tutulması geleneği var. Olay, iki diplomatın bu yazılmamış kurala uymaması üzerine patlak verdi” değerlendirmesini yaptı.



İsrail’in diğer büyük gazetesi Yedioth Ahronoth’un sitesinde de İstanbul Üniversitesi rektörünün, korumaların makam odasından çıkmaya yanaşmaması üzerine kızarak görüşmeyi iptal ettiğine dikkat çekerken olayın İsrail Dışişleri Bakanlığı’nca doğruladığını da yazdı.

Haberde “Rektör korumaları görünce öfkelendi ve ayrılmalarını istedi. Korumalar da, odayı terk etmeyeceklerini ancak biraz geri çekilebileceklerini söyledi. Rektör bunun üzerine görüşmeye son verdi” diye yazdı.

