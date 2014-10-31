İsrail, İsveç'teki büyükelçisini geri çağırdı

İsveç’in aldığı karar İsrail tarafından büyük tepkiyle karşılandı. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman konuyla ilgili olarak ‘çok talihsiz bir karar” dedi ve İsveç hükümetinin aldığı bu karardan ötürü üzgün olduğunu açıkladı.

Kararın zarar verici olduğunu ve hiçbir amaca hizmet etmediğini söyleyen Lieberman İsveç hükümetine seslenerek, "Ortadoğu’daki ilişkilerin, IKEA’dan alınmış mobilyaları evde monte etmekten daha karmaşık olduğunu anlamalısınız” dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, büyükelçinin İsveç'e ne zaman döneceği konusunda bilgi vermedi.

Hamas: Memnuniyetle karşılıyoruz

Hamas Hareketinden, İsveç'in Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıması önemli bir siyasi gelişme olarak değerlendirildi. Hamas tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, "İsveç'in Filistin devletini tanımasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu önemli siyasi gelişmenin İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarına karşı Filistin halkının destansı direnişinin meyvesi olarak kabul ediyoruz" denildi.

Uluslararası toplumdan İsveç'in örnek alınması istenen açıklamada, İsrail'in yalnızlaştırılması, liderlerinin Filistinlilere ve Müslümanlar ile Hristiyanların kutsallarına yönelik işledikleri suçlardan ötürü yargılanmaları çağrısı yapıldı. İsveç'in yeni seçilen merkez sol hükümetinin Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom bugün Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını açıklamıştı.