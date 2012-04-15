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THY Filistin aktivistlerinin Tel-Aviv uçuşuna kapılarını kapadı

“Filistin'e Hoşgeldiniz” kampanyası kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Filistin'e gitmek üzere İstanbul'da toplanan 50 aktivist, İsrail'in ülkeye giriş izni vermemesi üzerine uçaklara alınmadı

15 Nisan 2012 20:10

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 'Filistin'e Hoşgeldiniz' kampanyası ile Filistin'e gitmek üzere İstanbul'da toplanan 50 aktivist, İsrail'in ülkeye giriş izni vermemesi üzerine Tel Aviv'e uçamadı.Filistin aktivisti Olivia Zemor, ''İsrail istemiyor diye bizi uçağa almıyorlar. Bu gerçekten bir ayıptır. Burada 50 kişiyiz. Bir yazı gönderilmiş buradaki görevlilere ve orada bizim uçamacayağımız yazıyor'' dedi.

Bu arada İsrail yetkilileri, bütün havayolu şirketlerine ve özel güvenlik şirketi Gözen’e aktivistlerin uçağa alınmaması için isim listesini gönderdi. Bunun üzerine bilet işlemleri yapılmayan aktivistler Atatürk Havalimanı’nda eylem yaptı.

Ellerindeki dövizleri kaldırarak “Katil İsrail, terörist İsrail, Filistin’e özgürlük, İsrail’e gitmek istiyoruzö sloganları atan aktivistler oturma eylemi yaptı.

Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan aktivistlerden Olivia Zemor, ''Elimizde bilet olmasına rağmen Türk Hava Yolları ve Türk hükümeti bizi İsrail’e uçmamıza izin vermiyor. Biz İsrail’e gitmek istiyoruz çünkü Filistin’deki çocukların okula gitmesini destekliyoruz. Amacımız oradaki çocuklara yardımcı olmak. Bizim biletimiz var, pasaportumuz var ama gidemiyoruz neden? Bu bir skandaldır. Ben inanıyorum ki Türk halkı Filistin’deki halka yardımcı olmak ister. Biz yanımızda bulunan çocuklarla kadınlarla İsrail’e gitmek istiyoruz. Oradan Ramallah’ı Gazze’yi ziyaret etmek istiyoruz. Ancak İsrail istemiyor diye bizi uçağa almıyorlar. Bu gerçekten bir ayıptır. Burada 50 kişiyiz. Bir yazı gönderilmiş buradaki görevlilere ve orada bizim uçamacayağımız yazıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Tel Aviv’e uçamayan aktivistler, pasaport kontrol noktasından zorla geçmek isteyince çevrede güvenlik önlemi alan polis ve özel güvenlik ekipleri gruba müdahale etti. Aktivistler, Atatürk Havalimanı’ndan zorla dışarı çıkartıldı.

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