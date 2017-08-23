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Dünya

İsrail, IŞİD'e katılan 19 kişiyi vatandaşlıktan çıkarıyor

Şimdiye kadar 60 İsrail vatandaşının 'isyancı' gruplara katıldığı belirtildi

23 Ağustos 2017 15:19

İsrail İçişleri Bakanlığı'nın, IŞİD'e katılan 19 kişiyi vatandaşlıktan çıkarmak için işlemlere başladığı belirtildi.

Jeruselam Post'un Kanal 2'ye dayandırdığı habere göre, İsrail Güvenlik Ajansı'na (the Shin Bet) IŞİD'e katıldığı belirtilen 20 kişiden oluşan bir isim listesi iletildi. İsmi iletilen kişilerin, İçişleri Bakanı Arye Deri'nin geçen hafta önerdiği yasaya dayanarak vatandaşlıktan çıkarılacağı belirtildi.

Yasaya göre, İsrail, yabancı terör örgütlerine üye olan kişileri vatandaşlıktan çıkarma hakkına sahip olacak.

Listedekilerin çoğu İsrail vatandaşı Araplar

Listede yer alan isimlerden birinin Suriye'de savaşırken öldüğü ifade edilirken,  19 kişinin çoğunun İsrail vatandaşı Araplardan oluştuğu, listede yer alan 2 kişinin ise Yahudi kökenli olup sonra da İslam'ı seçtiği ifade ediliyor.

Sputnik’in İsrail Güvenlik Ajansı'ndan aktardığı habere göre, şimdiye kadar toplam 60 İsrail vatandaşı Suriye'de aralarında IŞİD'in de bulunduğu ‘isyancı' gruplara katıldı. Suriye'ye gidenlerin çoğu ölürken, 10 kişinin sınırı geçmeye çalıştığı sırada Türk yetkililer tarafından yakalandığı ve İsrail'e iade edildiği belirtiliyor.

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