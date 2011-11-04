-İsrail irtibatın görüntülerini yayınladı GAZZE (A.A) - 04.11.2011 - İsrail donanmasının Gazze'ye yardım götüren teknelerle kurduğu irtibatın görüntüleri yayınlandı. İsrail ordusunun yayınladığı görüntülerde, bir asker ''Güvenlik dolayısıyla uygulanan ablukanın bir parçası olarak Gazze ve kıyı bölgesi deniz trafiğine kapalıdır. Gazze'ye deniz yolu ile girme girişiminiz uluslararası kanunlara aykırıdır. Size, insani yardımların Gazze'ye kara yolu ile ulaştırılabildiğini hatırlatıyoruz'' diyor. Telsiz konuşmasında ayrıca teknedekilerin İsrail'in Aşhod limanına gidebilecekleri ve malzemeleri kara yolu ile ulaştırabilecekleri belirtiliyor.