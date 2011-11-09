-İsrail: İran'ın nükleer programı durdurulmalı KUDÜS (A.A) - 09.11.2011 - İsrail, dünyadan İran'ın nükleer silah elde etme çabalarını durdurmasını istedi. Uuslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) İran'ın nükleer programıyla ilgili raporundan sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın bürosundan yapılan açıklamada, UAEK'nın raporunun, İran'ın nükleer bombalar geliştirdiği yönünde İsrail'in uzun süredir öne sürdüğü iddiaları doğruladığı belirtildi. Açıklamada, UAEK'nın raporunun, uluslararası toplumun Ortadoğu ve dünya barışı için tehlike oluşturan İran'ın nükleer silah elde etme çabalarını durdurmasına sebep olması açısından önemli olduğu kaydedildi.