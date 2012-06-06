İsrail: İran'ı vurmaya hazırız

İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz, ordusunun İran nükleer reaktörlerini vurabilecek güçte olduğunu söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz, İsrail Parlamentosu Knesset'te yaptığı konuşmada, "Askerlerim, İran nükleer reaktörlerini vurabilecek güçte. İran nükleer reaktörlerini vurmaya hazırız" dedi.

Muhtemel bir saldırıya askerlerin hazır olduğunu belirten Gantz, "Biz İran'ı vurmaya hazırız fakat İran'ın nükleer programlarından vazgeçmesini sağlayabilecek tek şey yine İran halkıdır" ifadesini kullandı.

İsrail basını ise yöneticilerin İran'a yönelik bu tür açıklamalarından rahatsızlık duyuyor. Özellikle Gantz'in "2018 yılında bugün karşımızda olan 3 farklı güçle birden savaşa hazır olacağız" şeklindeki açıklamasını çok ağır bulan ve eleştiren İsrail basını, sürecin bu tip açıklamalara uygun olmadığı görüşünü savunuyor.