İsrail: İran'ı ABD'yi uyarmadan vuracağız

T24 - İsrail'in, nükleer silah edinmeye çalışmakla suçladığı İran'a saldırmaya karar vermesi durumunda ABD'yi uyarmayacağı bildirildi.

Associated Press (AP) haber ajansına kimliği gizli kalmak koşuluyla konuşan ABD'li bir istihbarat yetkilisi sözkonusu mesajın İsrailli yetkililerle ABD'li yetkililer arasında yapılan bir dizi üst düzeydeki özel görüşmede alındığını söyledi.

ABD'li istihbarat yetkilisi, İsrailli yetkililerin, ABD'yi yetkililerin saldırıyı önlemede başarısız kalmakla suçlanmasını önlemek amacıyla saldırı öncesinde ABD'yi uyarmama kararı aldıklarını kendilerine ilettiklerini belirtti.

İsrailli savunma yetkilileri de İran'a saldırı düzenlemek konusunda alınmış bir kararın bulunmadığını vurgulamalarına karşın, İran'a yönelik yapılacak operasyonun öncesinde ABD'nin uyarılması gibi bir planlarının bulunmadığını doğruladı.

AP'ye ismi gizli kalmak koşuluyla konuşan ABD'li bir yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Ehud Barak'ın da, aralarında ABD Dışişleri Bakanı, Beyaz Saray güvenlik danışmanı, ABD ulusal istihbarat direktörü ve üst düzey ABD'li Kongre üyelerinin de bulunduğu ABD'li yetkililerle İsrail'de yaptığı üst düzeyli görüşmelerde de sözkonusu mesajı ABD'li yetkililere ilettiğini söyledi.