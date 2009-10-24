İsrail: İran'dan endişeliyiz

İsrail Başbakan Yardımcısı Silvan Şalom, İran'ın şu anki uluslararası iyi niyet ortamını kullanıp bölgede nükleer güç olma amacına ulaşmaya devam edeceğinden endişe duyduklarını söyledi.

İsrail'in Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Bakanı da olan Şalom, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Ban ile İran'ın nükleer programı, Lübnan ve İsrail-Filistin meselesini görüştüklerini belirtti.



Şalom ''Genel Sekretere, İran'ın uluslararası toplumun iyi niyetini, asıl amacı olan nükleer güç olma ve Orta Doğu'da rejimleri değiştirmeye çalışma hedeflerine ulaşmayı sürdürmek için kullanmasından derin endişe duyduğumuzu söyledik'' dedi.



''Biz İran'ın hiçbir zaman nükleer güç olma hedefinden vazgeçmeyeceğine inanıyoruz'' diye konuşan Şalom, ''Gerçek niyetlerini geçmişte sakladılar, bunu gelecekte de yapacaklar. Biz İran'ın denetim olmamasından yararlanarak nükleer gücünü geliştirmeye devam etmesi olasılığından çok endişe duyuyoruz'' dedi.



''İsrail'in Orta Doğu'yu nükleer silahlardan arındırılmış bölge yapılması hedefine'' onay verip vermeyeceğinin sorulması üzerine ise ''şu anda bizi öldürmeye çalışanlardan kendimizi korumak zorunda olduğumuz bir durumdayız, eğer İran nükleer güç olma hedefinden vazgeçerse bu bölgeye istikrar getirecektir'' diyen Şalom, bu durumdan en çok endişe eden ülkelerin arasında Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin geldiğini belirtti. Şalom İran'ı, bölgede ılımlı Arap ülkelerinin rejimlerini zayıflatmaya çalışmakla da suçladı.