İsrail, İran'a baskının artırılmasını istedi

T24 - İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Berlin’de görüştüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel’dan İran konusunda destek istedi. Merkel da İran’ın işbirliğine yanaşmaması halinde yaptırıma hazır olduklarını dile getirdi.





Almanya, ABD'den sonra İsrail'in en önemli müttefiği. Berlin'in İsrail'e siyasi ve askeri teknoloji desteği nedeniyle Almanya, İsrail siyasetinin vazgeçilmez ülkelerinden. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Alman hükümetinden beklentileri de selefleri gibi yüksek. Bu beklentiler arasında İran'ın nükleer faaliyetlerinin engellenmesi de var.



Netanyahu, Berlin'de dün bir araya geldiği Başbakan Angela Merkel'dan Almanya'nın ticari ilişkiler içinde olduğu İran üzerindeki baskıyı artırmasını istedi. Netanyahu, "İran'ı sert yaptırımlarla cezalandırmalıyız. Eğer bugün değilse ne zaman? Bunun yanıtı şimdidir" diye konuştu.





“Yaptırımlara hazırız”



Bu açık talebe karşılık Almanya Başbakanı Merkel da sunulan işbirliği önerilerine olumlu yanıt vermemesi halinde İran'a yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını söyledi.



Ancak Almanya ve İran arasındaki ticari ilişkilere yapılan eleştiriyi geri çevirdi ve “İran'la ticaret söz konusu olmasaydı, yaptırımlara da gerek kalmazdı. Almanya ekonomisinin durumuna bakarsanız, ticari ilişkilerin sırada beklenen ve mümkün yaptırımlar sayesinde değiştiğini göreceksiniz” dedi.





Silahlanma desteği



Netanyahu, Merkel'dan İran'la ilgili olarak sadece dış politik değil, aynı zamanda silahlanma teknolojileri konusunda da desteğini bekliyor. İngilizlerin önemli silah teçhizatı dergisi "Jane's"e göre, bugüne dek temin edilen beş Alman askeri denizaltı, İsrail'in olası nükleer saldırılara karşı gücünü artırmaya çalıştığına işaret ediyor ve İsrail'in beş yıl önce Almanya'dan sipariş ettiği en yeni iki denizaltının geçen sonbaharda teslim edildiği belirtiliyor.



İsrail'in bu pahalı savaş gemilerinin finansmanına Almanya, 90'lı yıllardan beri büyük ölçüde destek oldu. Netanyahu şimdi de Alman üretimi altıncı denizaltının siparişinde masrafların üstlenilmesi konusunda Almanya'yı harekete geçirmek istiyor.





Ortadoğu’da barış süreci



Merkel ve Netanyahu'nun görüşmesinde İsrail ve Filistin arasında tıkanan barış müzakereleri de gündeme geldi. Netanyahu, İsrail'in ön koşul olmaksızın görüşmelere hazır olduğunu kaydetti. Bu görüşmelerde yeni bir umut ışığı gördüğünü kayderen Merkel ayrıca yeni yerleşim birimleri inşa etmeyi durdurması konusunda İsrail'den beklentilerinin büyük olduğunu da sözlerine ekledi.

