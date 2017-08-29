İsrail: İran, Suriye ve Lübnan'da füze fabrikaları kuruyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın hassas güdümlü füze üretmek için Suriye ve Lübnan'da fabrikalar kurduğunu öne sürdü.

Netanyahu İran'ı, "İsrail'i yok etme hedefi doğrultusunda, Suriye'yi, tahkimat amaçlı bir askeri üsse dönüştürmekle" suçladı.

Kurulduğunu iddia ettiği üslerle ilgili detaylı bilgi vermeyen İsrail lideri, 'bunun İsrail'in kabul edemeyeceği bir şey olduğunu' belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda Suriyeli muhaliflere ait bir gazete, Suriye'nin kuzey batısında, Banyas kenti yakınlarında bir füze fabrikası kurulduğunu iddia etmişti.

Bunun ardında İsrail uydu görüntü şirketi ImageSat International, füze fabrikasına ait olduğunu öne sürdüğü uydu fotoğrafları yayımlamıştı.