İsrail: İran IŞİD'den daha büyük tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İran'ın Irak Şam İslam Devleti’nden (IŞİD) daha büyük tehdit olduğunu belirterek, "IŞİD'İ yenip İran'ı nükleer silahla bırakmak, çatışmayı kazanıp savaşı kaybetmektir" dedi.

IŞİD'i Hamas'a benzeten Netanyahu, BM İnsan Hakları Konseyi'ne de 'Terörist Hakları Konseyi' benzetmesini yaptı.

‘İran IŞİD'den daha büyük tehdit’

Netanyahu konuşmasında, IŞİD'in mutlaka yenilmesi gerektiğini söyleyerek, "IŞİD'ı yenip İran'ı nükleer silahla bırakmak, çatışmayı kazanıp savaşı kaybetmektir" dedi.

IŞİD'i Hamas'a benzeten İsrail Başbakanı, IŞİD ve Hamas'ın aynı zehirli ağacın dalları olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Barack Obama'yı, IŞİD'e yönelik başlattığı mücadeleden dolayı tebrik etti, ancak Hamas'a karşı aynı tepki göstermedikleri gerekçesiyle eleştirdi.

"Hamas lideri ile IŞİD lideri aynı vizyonu paylaşıyor" diyen Netanyahu, "Dünyada bugün nereye baksak Radikal İslam'ın her yerde olduğunu görüyoruz. Bu kanseri çok geçmeden kaldırılmalıyız. Bu kanser kontrol edilmezse, daha geniş bölgelere yayılır" ifadelerini kullandı.

‘İnsan Hakları Konseyi değil, terörist hakları konseyi’

Gündemi IŞİD, İran'ın nükleer programı, Filistin ve Hamas olan İsrail Başbakanı Netanyahu, sert sözler sarf etti.

Hamas'ın Filistinli sivilleri kalkan olarak kullandığını öne süren ve İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda sivil kaybını en aza indirmeye çalıştığını savunan Netanyahu, "BM İnsan Hakları Konseyi, masum sivilleri koruma misyonuna ihanet ederek Terörist Hakları Konseyi oldu" dedi.