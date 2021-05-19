İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 227’ye yükseldi; içlerinde 64 çocuk var

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 227’ye, yaralı sayısının ise bin 620’ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail’in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın 17'si yaşlı olmak üzere 227’ye, yaralıların sayısının ise bin 620'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail güçlerinin bir kadını vurarak öldürdüğü iddiası

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde yer alan İsrail kontrol noktasında Filistinli bir kadını vurarak öldürmüş, kadının silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle vurulduğu belirtilmişti. Olayın ardından bölge giriş ve çıkışa kapatılmıştı. (İHA)