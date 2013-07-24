'İsrail ile Türkiye arasındaki silah ticareti hiçbir zaman durmadı'

22 Mayıs 2010’da İsrailli komandoların Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yönelik düzenlediği baskında 9 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesiyle kopma noktasına gelen Ankara-Tel Aviv ilişkileriyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığı Yabancı Savunma Yardım ve İhracat Dairesi (SIBAT) Başkanı Tuğgeneral Shemaya Avieli, Türkiye'nin silah pazarı olarak "gelişmekte olan ülke" statüsünde olduklarını belirttikten sonra, Türkiye ile İsrail arasında yaşanan siyasi krize değindi.

Geriye gitti ama sıfırlanmadı

Avieli, “Türkiye'ye yapılan silah ihracatı hiçbir zaman durmadığı gibi, İsrail devletinin çıkarları korunarak devam ediyor. Geçmiş yıllardaki ilişkilerin aynen devam etmediği doğrudur. Ancak rakamlara bakılırsa Türkiye'ye yapılan silah ihracatı hiçbir zaman sıfır olmamıştır" dedi. SIBA Başkanı, Türkiye'ye silah ihracının büyük bir bölümünün halen devam etmekte olan ve eski kontratlar çerçevesinde yapıldığını belirterek, "Ancak Türkiye'den yeni alışveriş talepleri de var, biz de bunları inceliyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl 7.4 milyar dolarlık ihracat yapan İsrail'in en büyük ihracat kalemini casus uçaklar oluşturuyor. İsrail silah ticaretinde ilk 10'da yer alıyor.

Mavi Marmara ipleri kopardı

Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye uyguladığı abluka, Türkiye-İsrail ilişkilerinin son yıllarda bozulmasına neden oldu. 2009'da İsviçre'de düzenlenen Davos Ekonomi Zirvesi'nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında yaşanan ve Erdoğan'ın "One minute" çıkışıyla hatırlanan tartışma iki ülke arasında diplomatik krize yol açtı. Türkiye-İsrail ilişkileri, 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail komandoları tarafından düzenlenen baskında 9 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesiyle kopma noktasına geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Barack Obama'nın aracılığıyla geçtiğimiz aylarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak operasyon sırasında Türk vatandaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle özür diledi. İki ülke arasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik tazminat görüşmeleri sürüyor.