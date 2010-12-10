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Dünya

İSRAİL İLE KIBRIS RUM KESİMİ'NİN AKDENİZ ANLAŞMASI LEFKOŞA (A.A)

10 Aralık 2010 18:36

-İSRAİL İLE KIBRIS RUM KESİMİ'NİN AKDENİZ ANLAŞMASI LEFKOŞA (A.A) - 10.12.2010 - İsrail ile Kıbrıs Rum kesimi arasında, Doğu Akdeniz'de ''münhasır ekonomik bölge'' sınırlarıyla ilgili anlaşmaya varıldığı bildirildi. Rum Simerini gazetesine göre, anlaşmanın önümüzdeki günlerde, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ve İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu tarafından imzalanması bekleniyor. Simerini'ye göre, İsrailli teknokratlar çarşamba günü büyük bir gizlilik içerisinde Rum tarafına gitti. Rum yönetimi ile yapılan tam gün müzakerelerde, iki taraf arasında, denizdeki ''münhasır ekonomik bölge'' sınırları konusunda ''net ve kesin bir anlaşmaya'' varıldı.

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