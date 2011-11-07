-İsrail ile ilişkimiz benzersiz BERLİN (A.A) - 07.11.2011 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, ülkesinin İsrail devletiyle olan özel ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Wulff, "ConAct" adı altında iki ülke arasında düzenlenen öğrenci değişimi programının 10. yılı vesilesiyle Berlin'deki Bellevue Sarayında düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, "İsrail devletinin mevcudiyet hakkı ve benzersiz ikili ilişkilerimizin geleceğiyle ilgili sorumluluğumuzun arkasındayız" dedi. Almanya ve İsrail arasında söz konusu değişim programı çerçevesinde her yıl yaklaşık 10 bin gencin bir araya geldiğine işaret eden Wulff, 9 Kasım'da, Nazi döneminde ayrımcılığa uğrayan, izlenen ve öldürülen Yahudilerin de anılacağını hatırlattı. "ConAct" programı eski Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau'un 2000 yılında İsrail'e yaptığı bir ziyaretten sonra başlatılmıştı.