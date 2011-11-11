İsrail Heron'u Adana'ya mı düştü?

T24

Kaymakam: Bilgimiz yok



İddiaya göre birkaç hafta önce Karataş açıklarında avlanan balıkçılar, denizdeki ağlarına küçük bir uçak enkazının takıldığını fark etti. Ağlarını kurtaramayan balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.Balıkçıların olduğu bölgeye gelen Mersin Sahil Güvenlik ekipleri, söz konusu enkazın insansız hava aracı (İHA) olduğunu belirledi. İHA enkazı, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla denizden çıkarılıp incelenmek üzere Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelen ekibe teslim edildi. Hava aracı enkazının İsrail ordusuna ait Heron mu, ABD ordusuna ait Predator mü olduğu henüz öğrenilemezken, enkazın süreklenerek gelmiş olabileceği de düşünülüyor.Karataş Kaymakamı Mustafa Kılıç, bugün ’ahaport’ adlı internet sitesinde bu konuda yer alan iddialar üzerine yaptığı açıklamada, denizde insansız hava aracı bulunduğu yönünde kendilerinde bir bilgi olmadığını, söz konusu alanın çok geniş bir bölge olduğunu belirtti.Karataş’taki balıkçılar da denizde İHA bulunduğuna ilişkin bilgileri olmadığını, ancak Karataş açıklarında İskenderun ve Mersin’deki balıkçıların da avlandığını, onların böyle bir enkazı bulmuş olabileceğini söyledi.