-İsrail hapishanesinden 4 yıldızlı otele GAZZE (A.A) - 23.10.2011 - İsrail ile yapılan anlaşma sonucunda serbest bırakılan Filistinliler, özgürlüklerinin tadını deniz manzaralı, yüzme havuzlu 4 yıldızlı otelde çıkartıyor. Hapiste ölmeyi beklerken, şimdi evlenmekten bahseden mahkumlar, durumlarını da ''cehennemden cennete transfer'' sözleriyle anlatıyor. İsrail askeri Gilad Şalit'e karşı bırakılan 477 Filistinli'den yaklaşık 300'ü Gazze'ye gönderildi. Bunların yarısı da Batı Şerialı ya da diğer bölgelerden olup Gazze'de sürgüne mahkum edilen Filistinlilerden oluşuyor. Ancak bu mahkumlar, evlerinden uzakta olsalar da özgürlüğün tadını sonuna kadar çıkartıyor. Hamas'ın tüm masraflarını karşılayıp üstüne de 2000 dolar verdiği Filistinliler, Gazze'nin en güzel otellerinde misafir ediliyor. Deniz kenarındaki otelleri dolduran eski mahkumlar, bir hafta önce hayal bile edemedikleri bir hayatı yaşıyor bugünlerde. Havuz kenarında güneşlenen, deniz manzaralı odalarda kalıp, yumuşacık yataklarda uyuyan Filistinliler, bu hayata alışmaya çalışıyor. Onlar hapisteyken gelişen teknoloji de onları şaşırtıyor. Her ne kadar tam olarak nasıl kullanacaklarını bilmeseler de ellerinden cep telefonlarını düşürmüyorlar. Bu mahkumlarda biri, İsrail karşıtı silahlı operasyonlara katılmaktan 1500 yıl hapse mahkum edilen 35 yaşındaki Yusuf Tahir El Kerim. 1500 yıllık cezasının 10 yılını çeken El Kerim, her zaman serbest kalacağına dair umudu olduğunu belirterek, ''Hapisteyim, her zaman burada olacağım, burada öleceğim gibi bir hisse hiçbir zaman kapılmadım. Hep bir umudum vardı. Biliyordum, 'bir gün serbest bırakılacağım, aileme döneceğim' diyordum kendi kendime'' diye konuştu. İsminin serbest bırakılacaklar listesinde olduğunu öğrenince garip bir his duyduğunu kaydeden El Kerim, ''Kendimi zayıf hissettim, yorgun hissettim, ağlamamak için kendimi zor tuttum. İsmimin listede olduğunu öğrenene kadar geçen iki gün hayatımın en zor iki günüydü. Yemek yiyemedim, uyuyamadım. Ancak listede adımı görünce hayatım 180 derece değişti'' ifadesini kullandı. Serbest bırakılmasına rağmen, hala hapiste olduğunu zannettiğini anlatan El Kerim, şöyle devam etti: ''Çünkü burada yine mahkumlarla kalıyorum. Sabah uyandığımda onları görüyorum, onlarla yemek yiyorum, hep onlarla beraberim. Hala içerde olduğumu zannediyorum. Normal hayata alışmak için zamana ihtiyacım var. Mezarda yaşıyorduk, şimdi iki günde eskisi gibi olamayız. Çıktığımda hayatın değiştiğini gördüm. Teknoloji ben tutuklandığım zaman bu kadar gelişmemişti. Cep telefonlarını hala tam olarak kullanamıyorum. Mesaj gönderemiyorum, rehbere isim ekleyemiyorum. Bir ara yanımıza küçük bir kız geldi. Cep telefonu ile fotoğraf çektirmek istedi arkadaşımla. Ancak ben yapamadım. Eline aldı telefonu ve nasıl çekildiğini gösterdi. Yaşam ve insanlar değişmişti çıktığımızda.''