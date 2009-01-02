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Dünya

İsrail, Hamas'ın radikal liderini vurdu

İsrail'in düzenlediği saldırısında evi hedef alınan Hamas'ın siyasi liderlerinden Nizar Rayan öldürüldü

02 Ocak 2009 02:00

* İsrail'in düzenlediği saldırısında evi hedef alınan Hamas'ın radikal siyasi liderlerinden Nizar Rayan öldürüldü 

* İsrail’in 6 gündür süren hava saldırılarında ölü sayısı en az 420'ye yaklaşırken, 2 bin dolayında kişi de yaralandı. Yaralılardan 250’sinin durumunun çok ciddi olduğu belirtiliyor.

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Hamas’ın önde gelen siyasi liderlerinden Nizar Rayan, İsrail Hava Kuvvetlerinin evine düzenlediği füze saldırısında öldü. Saldırıda Rayan ve eşlerinden biri dahil 10 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Hamas’ın El Aksa radyosu da Rayan’ın öldüğünü doğruladı. Radyonun verdiği bilgiye göre, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampının ortasındaki El Hulafe camisi yakınındaki 4 katlı ev, füze saldırısında yerle bir oldu. Evde ölenlerin çoğunluğunun, yaşları 5 ile 10 arasında değişen çocuklar olduğu da belirtiliyor.


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50’li yaşlarındaki Rayan, Hamas’ın siyasi kanadının radikal ve önde gelen liderlerinden biriydi. Rayan, Hamas’ın İslam Üniversitesinde de şeriat dersleri veriyordu.

Rayan’ın kardeşi de 2005 yılı eylülünde, Hamas’ın düzenlediği bir gösteri sırasında meydana gelen patlamada ölmüştü. İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Gazze Şeridi’ndeki Hamas’a yakın Halk Direniş Komitesinin askeri kanadı Nasır Selahaddin Tugayları liderlerinden Muhammed Fuad Barud’un yine Cebaliye’deki, bir diğer lider Ebu Musa Addiri’nin Gazze kentinin Sabra mahallesindeki ve yine Hamas liderlerinden Tevfik Ebu Ras’ın El Nuseyrat mülteci kampındaki evlerine de hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor.



'50 bin savaşçı hazır' demişti

İsrail'in hava saldırıları öncesi Hamas'ın internet sitesine açıklamada bulunan Rayan, savaş alanında 50 bin savaşçının İsrail'in olası işgalini beklediğini, 400 kadar intihar komandosunun da patlayıcı sarılı kemerleriyle tank kıtalarına saldırmak için hazır olduğunu söylemişti. Rayyan, Hamas liderlerinin, 200 kadının İsrail tanklarına karşı intihar komandosu olmak için gönüllü olmasına şaşırdıklarını da kaydetmişti.

250 yaralının durumu ciddi

Gazze’deki acil servis ve ambulans hizmetleri başkanı Muaviye Hasaneyn’in verdiği bilgiye göre İsrail’in altı gündür süren hava saldırılarında ölü sayısı en az 417’ye yükselirken, 2000 dolayında kişi de yaralandı. Yaralılardan 250’sinin durumunun çok ciddi olduğu belirtiliyor. 


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