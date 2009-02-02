İsrail, Hamas'ı yine bombaladı

Barak: Hamas'la asla anlaşma yapılmayacak

İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki bir Hamas güvenlik merkezini bombaladığı bildirildi.Görgü tanıkları, Muhraka köyünde Hamas'ın güvenlik karargahı olarak hizmet veren karavanlara, karanlık bastıktan sonra füze atıldığını söyledi.Saldırıda ölen ve yaralanan olmadığını bildiren görgü tanıkları, bombalanan hedefin muhtemelen, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri silah bulunan her binayı boşaltmaları yolunda uyarması üzerine önceden terkedilmiş olduğunu belirtti.Bugün Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine 2 roketle havan mermileri atılmıştı.