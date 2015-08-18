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Dünya
Deutsche Welle

İsrail Hamas müzakerelerini yalanladı

İsrail ile Hamas arasında bir anlaşmaya varmak üzere Türkiye’nin arabuluculuğunda müzakereler yürütüldüğü yönündeki haberlere İsrail’den yalanlama geldi.

18 Ağustos 2015 13:34

İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, son dönemde Hamas ile
uzun vadeli bir ateşkes üzerinde müzakereler yürütüldüğü yönünde medyada yer alan haberlerin
gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, “İsrail, Hamas ile doğrudan ya da diğer ülke veya aracılar yoluyla herhangi bir
görüşme
yürütmediğini resmi olarak açıklığa kavuşturmaktadır” ifadesi yer aldı.

Meşal-Davutoğlu görüşmesi

Türk, Arap ve İsrail medyasında son dönemde yer alan haberlerde İsrail ile Gazze Şeridi'nde
yönetimi elinde bulunduran radikal İslamcı Hamas'ın uzun sureli bir anlaşma için müzakereler
yürüttüğü yönünde haberler yer alıyor. Söz konusu haberlerde anlaşmanın, 8-10 yıllık ateşkes ve
Filistin'in kıyı kesimlerinde ambargonun kaldırılmasını öngördüğü belirtiliyordu.

İsrail ile Hamas arasında 2014 yılının Haziran-Ağustos aylarında yaşanan 50 günlük savaşta 2 bin
200 Filistinli ile 73 İsrailli yaşamını yitirmiş, Gazze'de on binlerce ev ağır hasar görmüştü.

İsrail ile Hamas arasında anlaşma için müzakereler yürütüldüğü yönündeki haberler, Hamas Siyasi
Büro şefi Halid Meşal'in Türk ve Suudi yetkililerle yaptığı görüşmeler sonrasında
daha da
yoğunlaşmıştı. Meşal, 13 Ağustos'ta Ankara'da
Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 2,5 saatlik bir
görüşme yapmış, basına kapalı görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

“Türkiye ile anlaşmanın çok uzağındayız”

Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, Hamas ile müzakerelerin, İsrail ile Türkiye
arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesini mümkün kılacağı yönündeki değerlendirmelere
de
değinilerek, “Türkiye ile ilişkiler konusunda, bir anlaşmanın hala çok uzağındayız”
ifadesi kullanıldı.

2010 yılında on Türk aktivistin ölümüyle sonuçlanan Mavi Marmara baskınının ardından İsrail 2013
yılında Türkiye'den özür dilemişti. Tazminat konusunda görüşmeler sürerken, Türkiye ilişkilerin
normalleşmesi için İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın sona ermesini şart koşuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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