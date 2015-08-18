İsrail Hamas müzakerelerini yalanladı

İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, son dönemde Hamas ile

uzun vadeli bir ateşkes üzerinde müzakereler yürütüldüğü yönünde medyada yer alan haberlerin

gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, “İsrail, Hamas ile doğrudan ya da diğer ülke veya aracılar yoluyla herhangi bir

görüşme

yürütmediğini resmi olarak açıklığa kavuşturmaktadır” ifadesi yer aldı.

Meşal-Davutoğlu görüşmesi

Türk, Arap ve İsrail medyasında son dönemde yer alan haberlerde İsrail ile Gazze Şeridi'nde

yönetimi elinde bulunduran radikal İslamcı Hamas'ın uzun sureli bir anlaşma için müzakereler

yürüttüğü yönünde haberler yer alıyor. Söz konusu haberlerde anlaşmanın, 8-10 yıllık ateşkes ve

Filistin'in kıyı kesimlerinde ambargonun kaldırılmasını öngördüğü belirtiliyordu.

İsrail ile Hamas arasında 2014 yılının Haziran-Ağustos aylarında yaşanan 50 günlük savaşta 2 bin

200 Filistinli ile 73 İsrailli yaşamını yitirmiş, Gazze'de on binlerce ev ağır hasar görmüştü.

İsrail ile Hamas arasında anlaşma için müzakereler yürütüldüğü yönündeki haberler, Hamas Siyasi

Büro şefi Halid Meşal'in Türk ve Suudi yetkililerle yaptığı görüşmeler sonrasında

daha da

yoğunlaşmıştı. Meşal, 13 Ağustos'ta Ankara'da

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 2,5 saatlik bir

görüşme yapmış, basına kapalı görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

“Türkiye ile anlaşmanın çok uzağındayız”

Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, Hamas ile müzakerelerin, İsrail ile Türkiye

arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesini mümkün kılacağı yönündeki değerlendirmelere

de

değinilerek, “Türkiye ile ilişkiler konusunda, bir anlaşmanın hala çok uzağındayız”

ifadesi kullanıldı.

2010 yılında on Türk aktivistin ölümüyle sonuçlanan Mavi Marmara baskınının ardından İsrail 2013

yılında Türkiye'den özür dilemişti. Tazminat konusunda görüşmeler sürerken, Türkiye ilişkilerin

normalleşmesi için İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın sona ermesini şart koşuyor.