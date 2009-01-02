İsrail, Hamas lideri Rayyan'ı evinde vurdu

İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki Hamas hedeflerine yönelik hava saldırıları dün de sürdü. Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Nizar Rayan’ın evi bombalandı. Rayan ile birlikte dört karısı ve iki çocuğu da öldü. Hamas intikam yemini etti, İsrail kara harekatı hazırlıklarına hız verdi, ateşkes umutları suya düştü.



İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik "Dökme Kurşun Operasyonu" altıncı gününde de devam etti. Dünkü hedeflerden en önemlisi, Hamas’ın önde gelen liderlerinden Nizar Rayan’dı. Cibaliye’deki evine füze saldırısı düzenlenen Rayan, dört karısı ve 7-10 yaşlarındaki iki çocuğunun aralarında bulunduğu 9 kişiyle birlikte can verdi.



Gazze’deki İslam Üniversitesi’nde ders veren 49 yaşındaki Rayan, İsrail’e yönelik intihar saldırılarını savunuyor ve canlı bombalara akıl veriyordu. Bazen militanlarla birlikte devriye görevine çıkan ve tünelleri denetleyen Rayan, bu hafta içinde örgütten "İsrail vurabilir, saklan" uyarısı almıştı. Örgütün en sertlik yanlısı isimlerinden olan ve Gazze’den sonra Batı Şeria’da da iktidarı ele geçireceklerini öne süren Rayan, birçok Hamas liderinin aksine evini terketmeyi reddetmişti.



Demir yumrukla savaş



Hava saldırısının ardından onlarca kişi yıkılan evin enkazını kaldırmak için bölgeye koştu. Hamas, Rayan’ın intikamının alınacağını açıklarken, ateşkese dair umutlar da eridi.



İsrail Başbakanı Ehud Olmert, "uzun bir savaşa girmekte herhangi bir çıkarları olmadığını" fakat "demir bir yumrukla" savaşmayı sürdürdüklerini açıkladı. İsrail ordusu da "kısa vadeli bir kara harekatı" için yeşil ışık yaktı. Hamas Sözcüsü Muşir el-Masri ise, kara harekatı ihtimalini değerlendirirken, "Bütün senaryolara hazırız ve son nefesimize kadar savaşırız" dedi.



'Konuşacağımıza kemik kırıyoruz'



Gazze’de iktidarı elinde bulunduran örgütün başbakanı İsmail Haniye de, "Halkımız o tankları da yenecektir" diye konuştu.



Operasyon İsrail kamuoyunda da eleştirilmeye başladı. Yediot Ahronot Gazetesi köşe yazarı Alex Fishman, son yazısında, "Amacımız roketleri durdurmak. Bu yüzden bir düzenlemeye ihtiyaç var. Anlaşma için Hamas’ı ikna etmeye çalışmak yerine, kemiklerini kırıyoruz" ifadesini kullandı. Eski Mossad yetkilisi Yossi Alfer, ülkesinin Gazze siyasetinin "işe yaramaz bir kolektif cezalandırma yöntemi" olarak ters teptiğini savundu.



Ölü sayısı 400’ü aştı



İsrail, Gazze’deki 20 Hamas binasına daha saldırdı. Can kaybı 400’ü, yaralı sayısı ise 2000’i aştı. İsrail deniz kuvvetleri de operasyona katıldı. İsrail’in güneyine 20’den fazla roket düştü.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, pazartesi günü Mısır, İsrail ve Batı Şeria’ya gidiyor. Hamas, Sarkozy’nin ateşkes planına destek verdi, ama önce roket saldırılarını durdurmayı kabul etmedi. İsrail ise "kabul edilemez" buldu.

