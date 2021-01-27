İsrail güçleri, Batı Şeria'da 17 yaşındaki bıçaklı saldırganı vurarak öldürdü

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ariel yerleşim biriminin yakınlarında Filistinli bir genci vurarak öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada 17 yaşındaki Atallah Rayyan isimli gencin Ariel'deki İsrailli askerlere bıçaklı saldırı düzenlemeye çalıştığı söylendi.

Açıklamada, "Gözlem noktasındaki askerler, iki İsrailli askeri bıçaklamaya çalışan bir saldırgan tespit etti. Askerlerden biri saldırganın çeşitli bıçaklama denemelerini engelledi ve askerlerin komutanı ateş açarak saldırganı etkisiz hale getirdi" denildi.

Ordunun yayınladığı videoda İsrailli asker, bıçaklı saldırganın üstüne atladığını ve kendisinin bu saldırıyı engelleyerek silahıyla saldırgana vurduğunu söyledi. Asker, daha sonra komutanının saldırganı tek bir kurşun ile vurduğunu ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, "İşgalci güçler tarafından bir vatandaşımız vurulmuştur" şeklinde açıklama yaptı.

Filistinli ve İsrailli insan hakları grupları daha önce sıkça İsrailli askerleri tutuklanabilecek saldırganlara karşı aşırı güç kullanmaklar suçlamıştı.