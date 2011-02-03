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Dünya

İSRAİL GENELKURMAYINDA ATAMA BİLMECESİ TEL AVİV (A.A)

03 Şubat 2011 14:03

-İSRAİL GENELKURMAYINDA ATAMA BİLMECESİ TEL AVİV (A.A) - 03.02.2011 - İsrail kabinesi geçici genelkurmay başkanı atamasının onaylanacağı toplantısını erteledi. İsrail kabinesi, bu akşam yapılacağı duyurulan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Tümgeneral Yair Naveh'in geçici olarak genelkurmay başkanlığına atanmasının onaylanması beklenen toplantısını, teknik gerekçelerle iptal etti. Bir sonraki olağan kabine toplantısının ise Pazar günü yapılacağı belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı'na atanması planlanan Tümgeneral Yoav Galant'ın, "kamu arazisini izinsiz kullandığı" iddiaları nedeniyle atanmasından vazgeçilirken, Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'nin görev süresi bittikten sonra geçici olarak başkanlığı üstlenmesi öngörülen Genelkurmay İkinci Başkanı Tümgeneral Yair Naveh'e yönelik de itirazlar olduğu bildirildi. Bazı kabine üyelerinin Naveh'in 2 ay kadar süreyle Genelkurmay Başkanlığı'na atanması teklifine karşı oy kullanacakları öne sürülürken, bu bakanların, 14 Şubat'ta görev süresi biten Gabi Aşkenazi'nin süresinin uzatılmasının en iyi çözüm olduğuna inandıkları belirtiliyor. İsrail ordusunda bazı üst düzey subayların da geçici atama yapılmasına karşı oldukları ifade ediliyor.

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