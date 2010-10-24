-İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI ASKERLERİYLE GURUR DUYUYOR TEL AVİV (A.A) - 24.10.2010 - İsrail donanmasının 31 Mayısta Gazze'ye yardım taşıyan gemilerden Mavi Marmara'ya düzenlediği ve 9 Türk'ün ölümüne yol açan baskınla ilgili soruşturmayı yürüten Turkel Komisyonuna ifade veren İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi, bir kez daha İsrail askerlerinin tavrını savundu. İkinci kez komisyona ifadeye vermeye çağrılan Aşkenazi, İsrail basınına yansıyan açıklamalarında, operasyona katılan askerlerle gurur duyduğunu belirterek, sonuçların onların faaliyetlerini haklı gösterdiğini iddia etti. Askerlerin, "zarar verilmemesi gereken kimseye zarar vermediklerini" öne süren Aşkenazi, "(gemiye çıkan askerlerin) hayatlarını tehlikeye atarak hemen ateş açmaya başlamadıklarını, askerlerden birinin boğazına sarılanlardan kendisini kurtarmak için 'şok bombası' kullandığını" belirtti. Aşkenazi, askerlerin, kendilerine saldıranlara karşılığının "ölçülü" olduğunu ve hassasiyet içinde hareket ettiklerini savunarak, askerlerin karşısında "saldırıya ve geminin ele geçirilmesini önlemeye yönelik kararlı bir organize hareket bulunduğunu" öne sürdü. Aşkenazi, "(gemideki) barış eylemcilerinin bir gösterisi değildi. Barış eylemcisi, gecenin ortasında nasıl silah kullanacağını, nasıl gaz maskesi ve kurşun geçirmez yelekle uğraşacağını bilmez" dedi. İsrail Genelkurmay Başkanı Aşkenazi, komisyon başkanı Yaakov Turkel'in "Helikopterler geminin üzerinde durur ve askerler gemiye indirilirken neden şok bombaları kullanılmadı" sorusunuysa şöyle yanıtladı: "Bir geminin üzerinde havada asılı kalıp askerleri aşağıya indirmek kolay iş değildir. Bu evlerin çatısına indirme yapmaya benzemez. Ayrıca, şok bombalarını askerleri indirmeye başlamadan kullandık." Aşkenazi, gemide bulunan bir Türk gazetecinin ifadelerini de tekrarlayarak, "Onun açıklamaları, İsrail askerlerinin filo yolcularına karşı uyguladığı tavrın adil olduğunu doğrulamaktadır" dedi. Komisyon Başkanı Turkel de Aşkenazi'ye, ordunun komisyonla işbirliğini takdir ettiğini, başka üst rütbeli subayları da ifadelerine başvurmak üzere çağırma niyetinde olduklarını söyledi. Aşkenazi, komisyon önünde yaklaşık iki ay önceki ifadesinde, diğer subayların komisyona çağrılmasına karşı çıkmış, tek sorumlunun kendisi olduğunu belirtmişti. Bu arada, Turkel Komisyonunun geçici rapor yayımlamaya karar vermesi halinde, bunun önümüzdeki ayın ortalarında olabileceği ifade edildi. Ancak, komisyon böyle bir rapor yayınlamazsa, nihai raporunun yayımlanması önümüzdeki yılın içinde olabilecek. -MAVİ MARMARA'DAKİLERE ÇAĞRI- Öte yandan, Turkel Komisyonundan yapılan açıklamada, 31 Mayısta gemide bulunanlara genel bir çağrı yapılarak, isteyen herkesin komisyon önünde ifade vermeye gelebileceği belirtildi. Açıklamada, konuyla ilgili komisyonun çalışmalarına ışık tutacak ilgili kimselerin, komisyon sözcüsü Ofer Lefler ile bağlantıya geçmeleri istendi.