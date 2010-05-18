İsrail gemilere izin vermeyecek

T24 - Gazze'ye gemilerle insani yardım malzemeleri götürme hazırlığında olan, aralarında İnsani Yardım Vakfı'nın da bulunduğu çeşitli örgüt ve kuruluşlarına İsrail'den "izin vermeyiz" uyarısı geldi.



İsrail Dışişleri Bakanlığı, gemilerin Gazze'ye ulaşmasına izin vermeyeceklerini bildirerek, söz konusu örgüt ve kuruluşların ülkelerinden "vatandaşlarına engel olmalarını" istedi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı birçok kez "denizden" delme teşebbüsünde bulunan ve çoğunda da başarılı olan Gazze'ye Özgürlük Hareketi ve beraberindeki birçok kuruluş, bu kez botlar yerine büyük gemilerle ve çok daha kapsamlı bir sefer yapmayı planlamıştı.



Aylardır hazırlık çalışmalarını sürdüren ve bir filo halinde Gazze'ye doğru yola çıkmaları planlanan gemilerden ilki, Gazze'de Refah'ta bir yıkım sırasında İsrail buldozerlerinin altında kalarak ölen Amerikalı barış eylemcisi Rachel Corrie'nin adının verildiği 1200 tonluk gemi, önceki gün İrlanda'dan denize açılmıştı.



Son açıklamalara göre toplam 9 gemiden oluşacağı belirtilen filonun 27 Mayıs'ta Gazze'ye ulaşması hedefleniyor.



Söz konusu gemilerin seferi, Türkiye'den İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) da aralarında bulunduğu Yunanistan, İrlanda ve İsveç'ten çeşitli örgütler tarafından ortaklaşa organize ediliyor.