-İSRAİL GEMİDEKİ ÖLÜMLERE İZAH GETİREMEDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 07.07.2011 - İsrail'in geçen yıl Gazze'ye yardım götüren insani yardım konvoyundaki Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırıyı soruşturan BM Soruşturma Komisyonu'nun raporunda, İsrail'in gemide yaşanan ölümlere izah getiremediği, uyarıda bulunmadan aşırı güç kullanarak gemiye saldırdığı ve yolculara kötü muamelede bulunduğunun belirtildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, çok yakında BM Genel Sekreterliğine sunulması beklenen raporda, İsrail komandolarının Mavi Marmara gemisine yaptığı müdahelenin gereksiz olduğu, komandoların uyarıda bulunmadan ve aşırı güç kullanarak gemiye saldırdıkları, İsrail'in gemide insanların ölmesinin hesabını veremediği, kurbanlara yakın mesafeden pekçok kez ateş edildiği, gemideki yolcuların ciddi anlamda kötü muameleye maruz kaldıkları, taciz edildikleri ve mallarına el konduğu belirtiliyor. Raporda Türkiye'ye yönelik hiçbir suçlamanın yer almadığı, gemide aşırı güç kullanan ve yaşanan ölümlere izah getiremeyen İsrail'in ise suçlandığı öğrenildi. BM kulislerinde raporun İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı meşru kılacağı, bu nedenle de Türkiye'nin rapora çekince koymasının beklendiği, aynı zamanda İsrail'in de kendisine yönelik ciddi suçlamalar karşısında rapora çekince koymak durumunda kalacağı konuşuluyor. Raporun BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sunulmasının ardından kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı. BM Sözcü yardımcılarından Vannina Maestracci konuyla ilgili sorular üzerine, BM Soruşturma Komisyonu'nun bu hafta içinde raporunu tamamlayıp önümüzdeki günlerde Genel Sekretere sunmayı planladığını belirtti. Raporun içeriğiyle ilgili sorulara ise Maestracci, ''Komisyon bağımsız şekilde çalışıyor, Komisyon'un çalışmalarının sonucuyla ilgili olarak spekülasyon yapmayacağız'' yanıtını verdi. Genel Sekreter Ban, başkanlığını Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Geoffrey Palmer'ın, başkan yardımcılığını Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin yaptığı, İsrail'den Joseph Ciechanove ve Türkiye'den emekli büyükelçi Özdem Sanberk'in yer aldığı Soruşturma Komisyonu'nu 2 Ağustos 2010 tarihinde kurdu. Türkiye, Komisyon'a ön raporunu 1 Eylül 2010'da, nihai raporunu ise 11 Şubat 2011'de sundu. Raporunu BM Soruşturma Komisyonuna geçen yıl Kasım ayında sunması gereken İsrail ise Komisyona ilk raporunu ancak 23 Ocak 2011'de sunabildi. BM Soruşturma Komisyonu Nezdinde Türkiye'nin temas noktası Büyükelçi Mithat Rende, Türkiye'nin Mavi Marmara soruşturmasına ilişkin görüşlerini ve hukuki tezlerini, BM Soruşturma Komisyonu'na 26 Nisan'da sözlü olarak açıkladı. İsrail tarafı da kendi görüşlerini 27 Nisan'da Komisyona sözlü olarak iletti. Komisyonun üzerinde çalıştığı nihai raporu 18 Mayıs'ta Genel Sekretere sunması bekleniyordu, ancak daha sonra Komisyon'un çalışma süresi uzatıldı.