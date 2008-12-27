İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin bitmesinin üzerinden bir hafta sonra İsrail 60 uçakla Gazze’yi vurdu.İsrail, saldırıları Hanuka-Işıklar Bayramı’nın son gününde düzenledi ve operasyonun adını da bayramdan esinlenerek “Dökme Kurşun” koydu. İsrail saldırısına 60 savaş uçağı katıldı ve 100 dolayında Hamas’a ait hedef vuruldu.Gazze kentinde dün saat 11.30’da Hamas’ın bir karakolunun ve El Rimal’de Hamaslı polislerin tören düzenlendiği El Meştel adlı karargahın vurulması ile başlayan saldırı bir kaç dakika sürdü. Ardından saat 14.00’te ikinci hava saldırısı geldi. Bombardımanlar, akşam ve gece saatlerinde de Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerindeki hedeflerin vurulmasıyla devam etti.225 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarda, 120’si ağır olmak üzere 300’den fazla kişi de yaralandı. Ölü sayısının dün akşam saatlarinde 300'ü aştığı bildirildi.Gazze’de yaralılarının çoğunun durumu ağır ve ölü sayısının 350’ye çıkmasından endişe ediliyor. Yaralılardan en az 80’i hastanelere parçalanmış şekilde getirildi. Hastanelerin morglarında yer kalmadı.Kentte hastaneler yaralılarla dolup taşarken, Mısır’dan Kahire’deki hastanelere yaralı taşımak için acil helikopter göndermesi istendi. Hastanelerde ilaç ve ameliyat gereçleri sıkıntısı çekiliyor.Görgü tanıkları, ilk saldırının Gazze’de çocukların okuldan çıktığı sırada düzenlendiğini belirtiyor. Dumanların yükseldiği Gazze kentinde sirenlerin çaldığı ve annelerin çocuklarını aradığı bildiriliyor.Hamas’a ait güvenlik noktalarının hedef alındığını iddia eden İsrail, saldırıların devam edebileceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Ehud Olmert, düzenlediği basın toplantısında operasyonun uzun soluklu olacağını söyledi. Olmert, İsrail’in Hamas’la ateşkesin sürdürülebilmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını ancak ülkesinin barış isteğine terörle karşılık verildiğini ifade etti.İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da, İngiliz Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada gerekirse Gazze’ye kara harekatında da bulunabileceklerini belirtti. Barak, Hamas’la bir ateşkesin İsrail için kabul edilebilir olmadığını duyurdu.İsrail, Gazze yakınlarında yaşayan vatandaşlarına, olası misillemeleri göz önünde bulundurarak, daha güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.İsrail’den gecenin geç saatlerinde Gazzelilere telefonlarla yapılan uyarılarla, evlerinde silah bulunduranların vurulacağı bildirildi. Gece geç saatlerde bir çok Gazzeli’nin cep telefonları aranarak “önemli bir bildiri” ifadesiyle uyarılar yapıldı.Herhangi bir kaynak belirtilmeyen telefonlarda, Gazze sakinlerinden eğer evlerinde silah ve cephane bulunuyorsa evlerini terk etmeleri istendi ve “Silah varsa evlerinizi boşaltın, çünkü vurulacak” denildi.Gazzelileri panikleten telefon uyarılarının Arapça yapıldığı ve önceden kaydedilmiş olduğu öğrenildi.İsrail-Gazze Şeridi sınırında, İsrail ordusuna ait tanklarda da hareketlenme olduğu belirtildi.Hamas ile birlikte diğer Filistinli örgütler, saldırının ardından yandaşlarına intikam çağrısında bulundu. Hamas'ın açıklamasında, "Direnişe kanımızın son damlasına kadar devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı. Geçen hafta sona eren ateşkesin devam etmemesi konusunda Hamas'a destek veren İslami Cihad'dan yapılan açıklamada da, tüm yandaşlarına intikam çağrısında bulunuldu.İsrail, Gazze yakınlarında yaşayan İsraillilere, misilleme yapılabileceğini göz önünde bulundurarak, daha güvenli bölgelere gitmelerini tavsiye etti. Bu açıklamadan kısa süre sonra Gazze'deki militanlar, İsrail tarafına roket saldırısı düzenledi, bir İsrailli öldü.Mısır, İsrail saldırılarında yaralananları taşıyan ambulanslara kolaylık sağlamak için sınır geçişlerini açtı.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in suç işlediğini söyleyerek saldırıları kınadı, uluslararası topluluğa müdahil olması çağrısında bulundu. Mısır da saldırıları kınadı ve ölümlerden İsrail'in sorumlu olduğunu açıkladı.İsrail, 2005 yılında Gazze'den çekilerek, 38 yıllık işgaline son vermişti. Ancak İsrail'in bu hamlesi, umulduğu gibi bölgedeki Filistinlilerle daha iyi ilişki yolunu açmadı. Akdeniz'in güneydoğu ucunda yer alan, 10 kilometrelik sahil şeridine sahip Gazze, İsrail ile Mısır'ın arasında bulunuyor.Yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip Gazze kenti, eski uygarlıkların geçiş noktası olarak biliniyor ve Hz. Muhammed'in büyük dedesinin bu kentte gömülü olduğuna inanılıyor. 400 yıl boyunca Osmanlıların himayesinde kalan kentte, kontrolün İngilizler tarafından Birinci Dünya Savaşı'nda ele geçirilmesine kadar Mısır'ın etkileri görüldü.Gazze Şeridi daha sonra 1948 yılındaki Arap-İsrail savaşına kadar Mısır'ın kontrolü altında kaldı. Bölgenin nüfusu, halen İsrail'in elindeki toprakları terk eden 250 bin kadar Filistinlinin bölgeye yerleşmesiyle 1948-49 yıllarında üç kat arttı.Gazze Şeridi, 1967'deki savaşın ardından Mısır'dan İsrail'in eline geçti. İsrail, buradaki İsrailli yerleşimcileri ve askerleri Eylül 2005'te geri çekti, ertesi yıl, İsrailli bir askerin kaçırılması üzerine büyük bir kara operasyonu düzenledi. Mısır ile Gazze arasında, silah sevkiyatına ve militanların geçişine olanak tanıyan tüneller hedef alındı,Gazze, 2007 yılında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ters düşen Hamas'ın yönetimine geçti. İsrail, saldırıların önüne geçme arzusunu gerekçe göstererek sınır güvenliğini artırdı, yakıt sevkiyatını kıstı, geçişlere sınırlama getirdi. Mısır'ın arabuluculuğunda yapılan anlaşma gereğince Hamas, kısıtlamaların yumuşatılması karşılığında ateşkesi kabul etti. Hamas, 19 Aralıkta sona eren ateşkesin uzatılmayacağını açıkladı.Gazze'de yaklaşık 1,5 milyon Filistinli yaşıyor. Nüfusun büyük bölümünün günlük geliri 2 doların altında. Halkın yüzde 80'i hayatını gıda yardımına bağlı sürdürüyor.